WindTre continua a strappare la clientela dalle mani dei principali operatori del nostro paese con una campagna promozionale quasi unica nel suo genere, infatti alcuni utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a 50 giga di traffico, anche spendendo soli 5,99 euro al mese a titolo definitivo.

Le due passa a WindTre che andremo ad elencare direttamente nel nostro articolo condividono esattamente lo stesso identico bundle di contenuti, ciò sta a significare che indipendentemente dalla versione selezionata vi ritroverete sempre ad utilizzare 50 giga di internet in 4.5G, 200 SMS da inviare a tutti i numeri sul territorio nazionale, per finire con illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri.

Il contributo da versare inizialmente è legato a soli 10 euro, step fondamentale per l’acquisto della SIM ricaricabile, sulla quale poi richiedere l’effettiva portabilità del numero telefonico originario. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò si tramuta nella possibilità di richiedere il recesso dall’azienda in un qualsiasi momento, senza problemi o penali di sorta.

Passa a WindTre: le occasioni fioccano da tutte le parti

La versione da attivare subito, ma solo se vi ritrovate in condizione d’uscita da un operatore virtuale (sempre che non sia PosteMobile, Fastweb Mobile, ho.Mobile o Kena Mobile), è la Go 50 Top+, il prezzo finale da versare corrisponde solamente a 5,99 euro al mese.

Gli esclusi dalla precedenti e gli uscenti da Iliad, invece, potranno richiedere l’accesso alla Go 50 Fire+, la stessa identica promozione ma raggiungibile con un costo finale di 6,99 euro al mese, sempre da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile.