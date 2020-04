L’ultimo aggiornamento di Windows 10 di Microsoft presenta alcuni problemi. Gli utenti hanno riferito che questo ultimo aggiornamento software ha causato l’arresto anomalo del computer, più di una volta. Gli utenti hanno anche riferito che questo ultimo aggiornamento cancella alcuni file dal PC.

L’aggiornamento in questione ha nome in codice KB4549951 ed è stato rilasciato il 14 aprile 2020. Rapporti più recenti di Microsoft Answers hanno mostrato ulteriori problemi con questo ultimo aggiornamento. Gli utenti hanno segnalato una vasta gamma di codici di errore e messaggi da Windows 10 con questo aggiornamento, tra cui problemi di connessione Wi-Fi e Bluetooth.

Windows 10, continuano i problemi dopo gli aggiornamenti

Se ciò non bastasse, l’aggiornamento sembra eliminare i file per alcuni utenti. In alcuni casi, gli utenti segnalano che i loro documenti, immagini, file e impostazioni personali sono stati rimossi dopo l’aggiornamento dei dispositivi a Windows 10 KB4549951. Questo sembra essere il ritorno di un vecchio problema in cui Windows 10 si avviava con un profilo utente temporaneo che rimuoveva le impostazioni, alcuni file e icone dal desktop.

Al momento, l’unico modo di risolvere il problema è procedere alla disinstallazione di quest’ultimo aggiornamento il prima possibile. Se hai già scaricato l’aggiornamento e desideri tornare a una versione precedente di Windows, il processo è relativamente semplice.

Per farlo basta tenere premuto il tasto Maiusc mentre clicchi su Riavvia. Passato il menu di avvio, accedi a Risoluzione dei problemi – Opzioni avanzate – Impostazioni di avvio – e tocca Riavvia. In Modalità provvisoria, apri il Pannello di controllo e disinstalla la patch del 14 aprile.