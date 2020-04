Vodafone impressionante con una nuova offerta davvero ricchissima di contenuti da poter utilizzare liberamente nel corso del mese, sia in Italia che nel resto d’Europa, spendendo cifre che non superano ad ogni modo i 7 euro al mese a tempo indeterminato, con addebiti diretti sul credito residuo della SIM collegata.

L’utente che rientra entro la porzione delimitata dalla Special 50 Digital Edition è colui che si ritrova in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con richiesta di portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, non sarà necessario sborsare nemmeno un centesimo per l’attivazione della promozione stessa.

Passa a Vodafone: ecco i tanti contenuti a disposizione

All’interno della promozione sono stati comunque posizionati tantissimi contenuti, in particolare sarà possibile sfruttare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con anche minuti e SMS illimitati da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi operatore telefonico in Italia.

Il bundle indicato, come specificato in precedenza, è completamente fruibile anche all’estero, senza modifiche al prezzo finale di vendita pari a 7 euro al mese, da versare sempre e soltanto tramite credito residuo. Sono inoltre da considerarsi completamente assenti vincoli contrattuali di durata, o limitazioni particolari alla massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile, ricordiamo infatti che il consumatore potrà navigare al massimo a 600Mbps in download.

Per richiedere la promozione corrente sarà necessario recarsi in un punto vendita sparso per il territorio, o comunque affidarsi al sito internet ufficiale di casa Vodafone.