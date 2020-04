Di nuove maniere per truffare la gente, i criminali se ne inventano sempre. Clonare la SIM non è che uno dei metodi disonesti volti a fare soldi a spese di utenti inconsapevoli. Il nostro cellulare elemento presente costantemente nelle nostre vite ed estremamente personale, in quanto spesso al suo interno conserviamo preziosissime password e codici di accesso. Non solo, talvolta numero di telefono e la chiave fondamentale per l’autenticazione in alcuni i nostri account.

Clonazione SIM, ecco in che maniera può avvenire e come proteggersi da questa eventualità

Talvolta anche ingenuamente, abbiamo l’abitudine costante di condividere sui social i nostri dati personali o altre informazioni. Questo può essere estremamente rischioso in termini di privacy. Qualora un hacker riuscisse ad accedere ed alcune di queste informazioni quindi fossero utili come ad esempio password, codici o documenti, potrebbe addirittura pensare di fare a vostro nome una richiesta di sostituzione SIM. Questo genere di richiesta, se si possiedono tutti i dati, si può fare tranquillamente richiedendo che la SIM in questione venga spedita direttamente a casa propria. In questo modo il criminale, dovrebbe semplicemente farla recapitare all’indirizzo di sua scelta. Se la banca non avesse bisogno di ulteriori codici PIN o verifiche sull’identità della persona in questione, la truffa riuscirebbe in pochi giorni il criminale potrebbe accedere alla vostra SIM.

Non stiamo naturalmente parlando, di episodi frequenti o di cose semplici da realizzare: è davvero molto faticoso riuscire a clonare una SIM. Questo però, non toglie che sia possibile. Se gli hacker riuscissero in questa impresa, potrebbero a quel punto sfruttare il vostro numero per l’autenticazione a due fattori necessaria molte app, come ad esempio quelle bancarie, per accedervi. In quel caso potrebbe derubarvi tutti i soldi presenti sul conto corrente. Se dovesse mai capitare di perdere misteriosamente il segnale sul vostro smartphone, e non comprenderete causa, sappiate che potrebbe trattarsi di quest. Tuttavia è bene ricordarsi che ci sono molte altre spiegazioni più probabili prima di questa.