L’operatore virtuale Tiscali Mobile si sta dimostrando una compagnia telefonica affidabile per coloro che vogliono provare il servizio MVNO (Mobile Virtuale Network Operator).

Con l’inizio del mese di aprile, Tiscali Mobile sta provando ad avvicinarsi alla concorrenza a suon di offerte attraenti, soprattutto da un punto di vista economico. Coloro che stanno cercando un’offerta economica possono consultare la seguente lista: Smart 4G, Smart 10 4G e Smart 30 4G.

Tali offerte sono presenti alla seguente pagina ufficiale dell’operatore virtuale e si può procedere tranquillamente con l’attivazione.

Tiscali Mobile: Smart 4G, Smart 10 4G e Smart 30 4G

Chi vuole passare a Tiscali Mobile, può richiedere l’attivazione di una delle tre offerte appena citate, considerando che qualsiate cliente può effettuare l’acquisto. Infatti, l’operatore virtuale che si appoggia a Tim per garantire il servizio ai suoi utenti, ha deciso di coinvolgere tutti gli operatori telefonici per queste offerte.

L’offerta Smart 4G propone 60 minuti per chiamate verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, 10 sms verso tutti i numeri mobili e 1 giga in 4G al costo mensile di 2,99 Euro. L’attivazione è gratis per tutti i nuovi clienti.

L’offerta Smart 10 4G prevede 200 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi-mobili senza scatto alla risposta, 10 sms verso tutti i numeri mobili e 10 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 4,99 Euro e l’attivazione è gratis per tutti i nuovi clienti.

Concludiamo con l’offerta Smart 30 4G include minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, 100 sms verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro e l’attivazione è gratis per tutti.