Tik Tok lotta contro il Covid-19 con una donazione milionaria

L’Italia e il mondo intero stanno attraversando una crisi sanitaria senza precedenti a causa del virus Covid-19. Consapevole della gravità di questa situazione, TikTok, la piattaforma creativa per i video in formato breve, si è mobilitata a supporto dell’emergenza sia a livello globale sia a livello locale, in particolare a sostegno del personale sanitario che combatte ogni giorno contro la pandemia. TikTok ha annunciato oggi che donerà complessivamente 5 milioni di euro per la lotta contro l’emergenza Covid-19 in Italia.

Il Fondo di Solidarietà TikTok per il personale sanitario (TikTok Health Heroes Relief Fund) prevede una donazione di 2,5 milioni di euro destinata alla Protezione Civile Italiana, che verranno usati – d’intesa con il Commissario Straordinario per l’Emergenza, Domenico Arcuri – per l’acquisto di dispositivi e apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiarel’emergenza.