Sei un amante del vintage dei telefoni introvabili o un semplice utente che si ritrova con un cassettino pieno zeppo di cellulari di un’altra epoca? Dovresti prestare attenzione ad alcuni modelli in quanto è bene sapere che ne esistono alcuni il cui valore supera anche 1000 euro per ogni singolo pezzo. Molti collezionisti hanno deciso di arricchire la propria teca con alcuni esemplari unici. Dall’altra parte parecchie persone hanno avviato un vero e proprio business online mettendo all’asta i cimeli dell’informatica anni 90. Ecco quali sono i due cellulari che valgono di più al mondo.

Telefoni cellulari che valgono una montagna di soldi: ecco i modelli da cercare

Motorola RazrV3 che ha un valore attorno ai 150 euro;

Motorola DynaTAC 8000x che ha un valore attorno ai 1000 euro circa;

che ha un valore attorno ai 1000 euro circa; Ericsson T28 che ha un valore attorno ai 100 euro;

Apple iPhone 2G che ha un valore attorno ai 1000 euro circa.

che ha un valore attorno ai 1000 euro circa. Nokia Mobira Senator che ha un valore attorno ai 1000 euro circa;

che ha un valore attorno ai 1000 euro circa; Nokia 900 Communicator che ha un valore attorno ai 500 euro;

Nokia E90 Communicator che ha un valore tra i 200 e i 400 euro;

Nokia 8810 che ha un valore attorno ai 100 euro;

Nokia 3310 che ha un valore tra i 30 ed i 140 euro.

I telefoni evidenziati nella lista speciale sono quelli che più fanno gola ai fan dell’antica tecnologia mobile. Non servono più se non per essere esposti in qualche armadietto con vetro infrangibile a prova di ladro. Il loro valore, indicato a seguire, viene rispettato se non superato a patto che siano conservati bene. Meno graffi e segni d’usura interni tanto più soldi per chi li rivende. Ovviamente non ci si aspetta che funzioni ma quest ultimo può essere un importante valore aggiunto per alzare ancora di più il prezzo di vendita del prodotto.