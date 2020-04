Il colosso dello streaming americano ha annunciato il ritorno sul piccolo schermo di tre grandi serie degli ultimi anni, che hanno letteralmente stregato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Stiamo parlando di Stranger Things, Tredici e You, che in diversi momenti hanno ricevuto conferma della loro prosecuzione con le nuove stagioni. Di Stranger Things sapevamo già da qualche mese, ma per quanto riguarda Tredici e You le notizie sono piuttosto fresche. Ma quando sarà possibile effettivamente vederle sbarcare sulla piattaforma Netflix?

Netflix, 2020 e 2021 di fuoco con le attesissime nuove stagioni di Stranger Things, Tredici e You

Iniziamo da Stranger Things, la cui quarta stagione era stata annunciata in maniera quasi concomitante all’uscita della terza. D’altronde, sarebbe stato assurdo il contrario, visto che in assoluto risulta fra le serie più amate degli ultimi 10 anni e senza dubbio nell’olimpo della programmazione Netflix. Fra l’altro, il suo successo non è che aumentato con l’arrivo delle stagioni successive e la Stranger Things mania a cui ha dato vita sembra non volersi arrestare, e a confermarlo sono gli stessi appassionati dalla prima stagione (il che è piuttosto raro).

Purtroppo, però, le riprese della quarta stagione – che erano iniziate lo scorso Marzo – sono state interrotte per via dell’emergenza Coronavirus, e attualmente non è ben chiaro quando potranno ricominciare. Perciò individuare una data è piuttosto complesso, ma senza dubbio non riusciremo a vederla prima del 2021.

Anche You, benché riconfermata per la terza stagione, ha subìto lo stesso infausto destino di Stranger Things nell’interruzione della lavorazione, pertanto anche per questa non è possibile definire una data d’uscita precisa.

Diverso è il discorso per Tredici, che non dovrebbe essere afflitta da alcuna problematica riguardante la pandemia, e che dovrebbe vedere il suo arrivo su Netflix verso fine estate o autunno 2020.