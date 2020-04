Anche nei prossimi giorni continuerà la programmazione speciale di Sky caratterizzata dall’emergenza Coronavirus. Come vi abbiamo segnalato nel corso di questi ultimi giorni, la pay tv satellitare in queste settimane è stata costretta a cambiare strada facendo i suoi piani. Al posto di stagione primaverile piena di eventi sportivi e calcistici, Sky ha dovuto giocoforza virare su una programmazione basata su serie tv e film.

Sky, come vedere tutti i canali con la convenienza di NOW TV

Sono molti gli utenti che, anche in questo ultimo periodo, hanno scelto di affidarsi all’offerta streaming che Sky garantisce attraverso il suo portale NOW TV. La piattaforma, oramai da tempo, rappresenta un’alternativa valida al sistema IPTV.

NOW TV garantisce importanti vantaggi a tutti i suoi utenti. In primo luogo, ogni abbonato potrà accedere ai canali Sky senza un preciso vincolo d’abbonamento. In aggiunta, poi, tutti i contenuti della pay tv saranno disponibili senza l’ausilio di una parabola o di un decoder. Proprio come l’IPTV, inoltre, tutti coloro che si affidano a NOW TV potranno beneficiare di costi da ribasso.

Di base un abbonamento a NOW TV prevede prezzi di tutto risparmio. L’offerta base del servizio prevede la scelta di un pacchetto tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento a soli 9,99 euro ogni mese. La visione congiunta di questi tre pacchetti invece comporterà un costo di 19,99 euro al mese. Sempre con NOW TV – anche se come ribadito gli appuntamenti sportive sono per ora sospesi – i clienti possono scegliere il ticket Sport a soli 29,99 euro.