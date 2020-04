In questo periodo di crisi sanitaria, molte aziende hanno deciso di lanciare numerose offerte e promozioni sui propri e-commerce, così da permettere agli utenti di acquistare prodotti ad un prezzo scontato comodamente dal proprio divano, per poi ricevere a casa i propri acquisti. Tra queste aziende, anche Samsung, che ha in queste ore annunciato il lancio dell’iniziativa Flash Weekend.

A partire da questo fine settimana, per ogni ultimo weekend del mese sarà proposta un’offerta speciale sullo shop Online di Samsung. Il prodotto in offerta verrà svelato ogni venerdì mattina, mentre sarà possibile acquistarlo al prezzo scontato fino alla domenica (compresa) dello stesso fine settimana.

Samsung Flash Weekend, Galaxy S10+ in offerta a 649 euro

Qual è il prodotto di questo primo fine settimana della Flash Weekend? Samsung Galaxy S10+! Lo smartphone sarà in vendita al prezzo speciale di 649 euro sull’e-commerce di Samsung a partire da oggi, venerdì 24 Aprile, fino a domenica 26 Aprile. Sarà possibile anche acquistare il prodotto a rate direttamente dallo store Online, attivando un finanziamento con Findomestic. Per farlo, basterà aggiungere il Samsung Galaxy S10+ al carrello, selezionare Findomestic come metodo di pagamento e completare la pratica.

Il prodotto verrà poi consegnato presso il domicilio selezionato, in pochi giorni lavorativi, tramite spedizione Standard gratuita. Inoltre, è anche possibile aggiungere all’ordine Samsung Care+, l’assicurazione che protegge lo smartphone anche dai danni accidentali non coperti da garanzia convenzionale. Samsung Care+ ha una durata di due anni e garantisce la riparazione del dispositivo in centri autorizzati Samsung, nonché la sostituzione di parti danneggiate solo ed esclusivamente con componente originali Samsung.