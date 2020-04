MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale di punta riuscendo a lanciare una nuova serie di offerte direttamente sul proprio sito ufficiale, all’interno gli utenti hanno la possibilità di scovare tantissimi prezzi bassi sulle più svariate categorie merceologiche del momento.

Le compravendite sono da considerarsi effettuabili solo online entro e non oltre il 30 aprile 2020, la consegna presso il domicilio è invece gratuita per ogni ordine di spesa. Come al solito, segnaliamo che MediaWorld ha attivato il Tasso Zero su tutti gli scontrini superiori ai 199 euro, in tal modo il risparmio è pressoché garantito, nonché la possibilità di pagare in comode rate senza preoccuparsi di dover versare tutto subito.

Volantino MediaWorld: spendere poco è davvero molto semplice

Le occasioni all’interno del volantino MediaWorld non mancano assolutamente, a partire ad esempio dagli ottimi sconti su Fitbit Versa Lite in vendita a 124 euro, Suunto 3 Fitness a 119 euro, Google Home Mini a 29 euro, Amazon Echo Show 5 a 59 euro, Google Chromecast a 29 euro, Kindle Paperwhite 2018 a 129 euro, regolabarba e capelli Braun BT5060 a 39 euro, Dyson Airwrap a 499 euro e tantissime altre ancora.

Non trascurate, infine, anche le sezioni dedicate alle occasioni di fine serie, con tutti gli sconti più incredibili su prodotti leggermente datati, oppure i ricondizionati garantiti. Il volantino MediaWorld può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, la sua validità è fissata per tutta la prossima settimana.