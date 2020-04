LG ha deciso di aggiornare il catalogo di monitor da gioco aggiungendo un nuovo modello ricurvo, nome in codice UltraGear 34GN850-B, rivisitando il modello già annunciato 34GN850 e aggiungendo quindi una B al nome.

Il monitor in questione è dedicato alla fascia di videogiocatori che prediligono un’immagine perfetta e tutte le tecnologie di miglioramento visive ad oggi presenti sul mercato.

Tutto concentrato in una diagonale da 34 pollici

UltraGear 34GN850-B si articola in un pannello appunto da 34 pollici Nano IPS e con una risoluzione UWQHD 3440×1440 pixels racchiusa in un form factor di 21:9.

Per ciò che concerne l’immagine pura, esso è in grado di coprire lo spazio cromatico DCI-P3 del 98% aiutato da una profondità di colore di ben 10Bit, feature che gli consente di visualizzare a schermo ben 1,07 miliardi di colori.

Dal punto di vista video invece abbiamo un tempo di risposta di 1ms GtG e un refresh rate di 144Hz overcloccabile fino a 160Hz, dati che garantiscono una fluidità pressoché perfetta, il tutto fregiato dalla certificazione VESA display HDR400.

In ultima istanza abbiamo un angolo di visione di 178 gradi con un contrasto dinamico di 1000:1 e una luminosità di picco pari a 400Nits.

Tutti questi dati si traducono in un monitor in grado di offrire una visualizzazione dell’immagine perfetta, nitida e con colori eccezionali, e come se non bastasse, il form factor di 21:9 lo rende adatto anche al lavoro, consentendo un ottimo multi tasking grazie all’elevata larghezza, che consente di visualizzare molteplici piattaforme.

A rendere il tutto ancora più completo ci pensano le certificazioni AMD FreeSync 2 Premium e Nvidia G-Sync, che permettono al display di adattarsi ai frame rate variabili su qualunque piattaforma.

Dal punto di vista della connettività ovviamente abbiamo tutto ciò che è necessario: 2 ingressi USB 3.0, due porte HDMI (che a risoluzione massima di 3440×1440 trasmettono a 85Hz) e una porta DisplayPort versione 1.4 che permette invece di sfruttare al massimo tutte le feature del monitor.

Questo monitor dovrebbe arrivare sul mercato per la fine di Aprile, il prezzo non è stato dichiarato ma dovrebbe attestarsi intorno ai 1000 dollari dal momento che il modello precedente era prezzato a 900$.