Per via dell’emergenza Coronavirus, sono tante le persone che si ritrovano a passare gran parte del proprio tempo dentro casa. Un rimedio efficace può essere Infinity che si tratta di un servizio di video streaming online on demand per la trasmissione di serie tv, film e programmi d’intrattenimento.

Oltre ai colossi Netflix e Amazon Prime Video risulta esserci anche Infinity TV come punto di riferimento per i consumatori. Considerando il periodo attuale caratterizzato da tanta ansia e paura, non c’è modo migliore di essere spensierati con la visione di qualche serie televisiva interessante.

The Big Bang Theory, The Young Sheldon e The Vampire Daries

Prima di annunciarvi qualche serie coinvolgente, vi ricordiamo che Infinity TV da la possibilità ai nuovi clienti di usufruire gratuitamente del proprio servizio. Infatti, coloro che non hanno mai utilizzato la piattaforma possono aderire all’attivazione gratuita per due mesi. Al termine della promozione, si può eseguire la disattivazione in modo gratuito e senza affrontare eventuali costi aggiuntivi.

Le serie televisive che consigliamo in questo periodo sono le seguenti. The Big Bang Theory, The Young Sheldon e The Vampire Daries. Parlando della prima serie, bisogna dire che si tratta di una sitcom statunitense che tratta le vicende di quattro lavoratori (Sheldon, Raj, Howard e Leonard) al California Institute of Tecnology.

Proseguendo in ordine cronologico l’elenco delle serie, adesso ci soffermiano sullo spin-of della serie The Young Sheldon che racconta le avventure di un ragazzo piccolo, Sheldon. Fiction apprezzata e sulla piattaforma sono disponibili tre stagioni.

Concludiamo con la serie televisiva, tra quelle citate, più drammatica ed è The Vampire Daries che narra le vicende di Elena e dei suoi amici.