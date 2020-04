Il secondo operatore di Vodafone, ho.mobile, sta conquistando nuovi clienti in questo periodo con il lancio di offerte convenienti.

Per chi ha necessità di cambiare operatore e vuole attivare un’offerta più attraente, può interfacciarsi con le seguenti offerte di ho.mobile: ho. 7,99 e ho. 8,99. Queste due offerte sono presenti in versione operator attack e ciò significa che non tutti i clienti possono richiedere l’attivazione. E’ consigliabile leggere l’operatore di provenienza in questo caso.

Il semi-operatore virtuale di Vodafone mette a disposizione tali offerte alla seguente pagina ufficiale. Coloro che sono interessati possono consultarle online con la possibilità di procedere all’acquisto.

Ho.mobile annienta tutti gli operatori virtuali

Prima di entrare nel dettaglio delle due offerte, vi informiamo che le due iniziative commerciali prevedono un grande numero di minuti, sms e giga a prezzi inferiori alla media (meno di 10€).

L’offerta ho. 7,99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi-mobili, sms illimitati verso tutti e 70 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 7,99 Euro ed è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e tanti altri operatori virtuali, fatta eccezione di Kena Mobile e Daily Telecom.

L’offerta ho. 8,99 propone minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti i numeri mobili e 50 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro ed è attivabile dai clienti Kena Mobile e Daily Telecom, ma può essere richiesta anche dai clienti che vogliono attivare una nuova numerazione telefonica.

Le due offerte sono attivabili fino a nuova comunicazione.