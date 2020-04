Epic Games Store regala giochi per PC ogni settimana, senza vincoli, dal lancio del negozio virtuale avvenuto alla fine del 2018. Fino ad ora, sappiamo che il programma durerà – almeno – fino alla fine del 2020. Ricordare le date è piuttosto semplice; ogni giovedì alle 17:00 ora italiana Epic offre uno, due o occasionalmente anche tre giochi completamente gratuiti.

Per richiedere i giochi, è sufficiente registrarsi per un account Epic gratuito. Dopo aver registrato e riscattato i tuoi giochi, sono tuoi da conservare per sempre nella tua biblioteca digitale.

Epic Games Store, nuovi giochi gratuiti ogni giovedì alle 17

L’omaggio di questa settimana, For the King, è appena stato rilasciato e sarà disponibile gratuitamente fino al 30 aprile. Giocato da solo o in cooperativa online o locale con un massimo di tre giocatori, For the King combina combattimenti a turni con meccanica da tavolo. Un dado a 100 facce determina gran parte delle azioni mentre l’esplorazione viene effettuata in prospettiva su una mappa esadecimale molto simile a un gioco di tattiche.

For the King ha anche diverse campagne da giocare che sono state rilasciate come DLC gratuito. Ogni volta che un nuovo omaggio viene rilasciato sullo store, Epic rivela ciò che gli utenti possono aspettarsi per la prossima settimana. A partire dal 30 aprile, gli utenti su PC possono riscattare Amnesia: The Dark Descent e Crashlands.

Amnesia: The Dark Descent è un gioco horror acclamato dalla critica sviluppato da Frictional Games che è stato rilasciato per la prima volta nel 2010. Crashlands, invece, è un gioco di azione e avventura del 2016 che incarica i giocatori di sopravvivere mentre sono bloccati su un pianeta alieno.