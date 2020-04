In questo periodo difficile in cui siamo distanti l’uno dall’altro, si sente il bisogno di essere più uniti per resistere. Così alcune aziende hanno deciso di dare il loro piccolo contributo attraverso dei generosi vantaggi. Tra queste troviamo Enel energia. In cosa consiste però il suo aiuto nei confronti dei cittadini? Scorrete qui in basso e ve lo spiegheremo!

Enel: ecco come l’azienda più importante aiuta gli italiani con le agevolazioni

L’azienda più conosciuta dagli italiani ha pensato molto bene a come agire in favore della popolazione. Poiché, per via del Covid-19, siamo stati costretti a rimanere a casa, molti di noi (come giusto che sia) hanno usufruito dell’energia per un periodo prolungato, causando un aumento esagerato di quest’ultima. Così, Enel ha deciso di aiutare gli utenti che aderiranno al programma fedeltà “enelpremia WOW!“. Ecco, di seguito, l’elenco delle agevolazioni proposte.