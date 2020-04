Delle serie televisive molto seguite sulla piattaforma di streaming online Netflix sono Elite, Riverdale, Suburra e Black Mirror. Tutte hanno dei personaggi, generi e trame differenti, ma hanno riscosso un grandioso successo conquistando gli spettatori con le loro vicende.

Fortunatamente tutte hanno deciso di rinnovarsi con una nuova stagione è molto presto il catalogo di Netflix sarà aggiornato così da introdurre i nuovi episodi e renderli disponibili ai suoi utenti. Ecco le informazioni riguardo queste stagioni.

Netflix molto presto potrebbe introdurre le nuove stagioni di Black Mirror, Riverdale, Elite e Suburra

Per quanto riguarda le stagioni di Elite e Riverdale i fan potrebbero aspettare qualche mese in più del solito perché recentemente hanno mandato in onda rispettivamente la terza e la quarta stagione, e con l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus le riprese non sono ancora potute iniziare. Dalle indiscrezioni ricevute dalla serie televisiva spagnola, i fan devono dire addio ad alcuni personaggi perché hanno ormai raggiunto il diploma. Le conferme, invece, per la quarta stagione arrivano per Gustam, Samuel, Nadia, Cayetana e Rebeka.

La serie televisiva Black Mirror dovrebbe sbarcare a breve con la sesta stagione su Netflix secondo alcune indiscrezioni trapelate. Non ci sono notizie ufficiali per la data di lancio, ma per quanto riguarda la trama sarà molto complicata secondo le parole del regista della serie televisiva britannica.

Non si hanno notizie neanche per quanto riguarda la terza stagione di Suburra che sarebbe dovuta sbarcare nel catalogo della piattaforma in questo periodo. Secondo alcune indiscrezioni le riprese sono terminate, ma nessuno conosce la data di lancio ufficiale. Anche Alessandro Borghi che nella serie interpreta Aureliano ha confermato la notizia, annunciando che neanche l’ideatore della serie sa qualcosa in più.