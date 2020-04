Il digitale terrestre si aggingerà presto a cambiare le sue frequenze introducendo, una volta e per tutte, il nuovo standard nazionale denominato DVBT2. I canali della Rai e di Mediaset, dunque, subiranno delle traslazioni sebbene altre maggiori modifiche non interverranno: davanti a tale cambiamento tutti i cittadini saranno tenuti ad intervenire sui loro dispositivi così da poterli adeguare alle nuove frequenze.

Con un inizio dei lavori previsto nel 2020, l’intero processo si potrà definire concluso solo nel 2022 quando dal mese di luglio diventerà effettivamente obbligatoria la trasmissione esclusivamente attraverso le nuove frequenze DVBT2.

Digitale terrestre: Ecco come adattare i propri televisori e non perdersi neanche un programma su Rai e Mediaset

Prima di poter asserire cosa utente dovrà fare con la propria televisione, sarà necessario scoprire l’anno di produzione della stessa. Come mai questo particolare? Molto semplicemente perché a partire dal 2017 tutte le televisioni sono state prodotte comprendendo al loro interno il supporto del codec HEVC DVBT2. Nel caso in cui si abbia uno o più di questi modelli in casa, le notizie sono positive: per continuare a visionare il digitale terrestre non si dovrà che effettuare una risintonizzazione al momento più opportuno.

Per scoprire questo particolare, dunque, sono stati da poco introdotti due nuovi canali, i quali si potranno ottenere solo attraverso una previa risintonizzazione del digitale terrestre. Riconducibili alle numerazioni 100 e 200, questi forniscono un test immediato per il DVBT2, consentendo agli utenti se sarà necessaria una semplice azione come quella sopracitata o sarà necessario altro.

Come capire il risultato del test? Una volta visitati i canali, le possibili risposte fornite dalla TV saranno due:

Il canale verrà visualizzato senza alcun problema : questo caso sarà la conferma che la TV supporta il DVBT2;

: questo caso sarà la conferma che la TV supporta il DVBT2; Il canale non verrà visualizzato o non verrà trovato nella lista canali: questo sarà il segnale che la tv non supporta il nuovo standard.

Nel secondo caso, per premura personale, consigliamo agli utenti di verificare in ogni caso il modello della TV e condurre una piccola ricerca online. Nel caso l’esito fosse confermato, le soluzioni plausibili a loro volta sarebbero due: l’acquisto di una nuova televisione o l’acquisto di un decoder dedicato.