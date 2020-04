CoopVoce: ChiamaTutti TOP 50 ufficiale con 50GB in 4G e molto altro

Il mondo dei gestori italiani è talmente fitto di realtà interessanti che ogni utente quando cambia provider fa fatica a sceglierne uno piuttosto che un altro. Tra questi CoopVoce, nonostante tutte le problematiche affrontate, ad oggi risulta uno dei più autorevoli e soprattutto affidabili.

Questi aggettivi gli sono stati attribuiti dagli utenti stessi, i quali in passato non avevano alcun motivo per sottoscrivere una delle sue promozioni. Ad oggi le nuove offerte figlie del cambio di strategia attuato proprio dal provider di casa Coop, hanno prodotto ottimi effetti. Infatti il gestore ha scelto di lanciare delle nuove offerte telefoniche mobili per provare a ribaltare le sue sorti. Tutti credevano potesse scomparire da un momento all’altro, visto che i contenuti non erano assolutamente all’altezza delle concorrenti. Ora però a testimoniare è proprio l’ultima novità lanciata sul sito ufficiale settimane addietro.

CoopVoce: lanciata la ChiamaTutti Top 50 con tutto incluso per soli 10 euro al mese per sempre

CoopVoce ha dimostrato di essere presente all’appello di tutti i migliori gestori e non solo in campo virtuale. Il provider è riuscito infatti a modificare il suo destino, semplicemente cambiando i contenuti delle sue offerte. Nessuno ha infatti mai avuto da ridire in merito ai prezzi, sempre bassi e convenienti. Ora tutto si è mischiato in un connubio perfetto tra convenienza, qualità e quantità.

La ChiamaTutti Top 50 è la dimostrazione di CoopVoce. Questa nuova offerta infatti al suo interno include minuti senza limiti per le telefonate in tutta Europa, 1000 SMS verso chiunque e 50 giga in 4G a soli 10 € al mese per sempre.