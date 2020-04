Comet è senza freni, per cercare di recuperare più terreno e clientela possibile ha infatti deciso di lanciare una campagna promozionale ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica di fornire il miglior livello di risparmio attualmente disponibile.

Nell’idea di raggiungere anche più utenti possibili in Italia, l’azienda ha deciso di lanciare il volantino solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, non sarà infatti (almeno per il momento) possibile pensare di completare gli acquisti nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. La spedizione è in genere a pagamento, ma viene offerta gratis solo ed esclusivamente agli utenti che si ritroveranno a spendere più di 49 euro (anche cumulativi di più prodotti).

Volantino Comet: offerte e sconti per tutti gli utenti

Gli smartphone in promozione fanno letteralmente sognare i consumatori, basti pensare ad esempio la possibilità di acquisto di uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro a soli 269 euro, per capire effettivamente il livello qualitativo della campagna stessa.

Restando sempre entro lo stesso marchio Xiaomi, non possiamo trascurare la presenza del Mi Note 10, un terminale attualmente in vendita a 499 euro, ma ugualmente dotato di alcune delle migliori caratteristiche tecniche e prestazionali del periodo (come ad esempio la pentacamera da 108 megapixel).

Il volantino Comet nasconde al proprio interno anche tante altre piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo il nostro consiglio è di aprire subito il link al sito ufficiale per conoscerle da vicino.