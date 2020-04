Il bollo auto ed il canone Rai nascondono una novità terribile per gli utenti che effettivamente avevano creduto nella possibile abolizione delle due tasse più odiate di sempre, proprio perché ritenute incostituzionali e difficilmente sopportabili, sopratutto in seguito ai tantissimi problemi economici della maggior parte delle famiglie italiane.

Da tempo in rete infatti si discuteva di una possibilità che a prima vista sembrava a dir poco incredibile, secondo alcuni siti internet il Governo stava ipotizzando una abolizione di entrambe a partire dall’annualità corrente. L’eco è stato incredibile, in tantissimi hanno effettivamente creduto alla simile eventualità cadendo in tentazione; purtroppo alla fine si è rivelata essere una fake news a tutti gli effetti, niente di vero tra ciò che avete letto nell’ultimo periodo.

Lo Stato Italiano ha sicuramente bisogno di ogni singolo euro delle nostre tasse, sopratutto dato il periodo economico che stiamo attraversando, previo considerato che bollo auto e canone Rai permettono di guadagnare all’erario addirittura 7,5 miliardi di euro l’anno.

Bollo Auto e Canone Rai: le tasse nascondono una sorpresa

Per quanto riguarda il canone Rai, tuttavia, è bene sapere che gli over 75 e gli utenti che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro annui possono richiedere l’esenzione dai pagamenti futuri. Prestate attenzione, non parliamo del fantomatico rimborso di cui si discute in rete, quanto proprio di riuscire ad evitarsi il pagamento delle rate future.

Per richiederlo sarà necessario scaricare il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilarlo e presentarlo ad uno sportello. Una volta accettata la richiesta non riceverete più alcuna richiesta di pagamento.