Un nuovo bug sta facendo il giro dei dispositivi Apple. Il bug sta causando il crash di iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch. Questo bug entra in funzione quando un utente riceve una particolare stringa di caratteri tramite una notifica. Come riportato su MacRumors, questo bug sembra comprendere le emoji e i caratteri della bandiera italiana dalla lingua Sindhi, provocando un arresto anomalo del sistema quando viene visualizzato tramite una notifica in arrivo.

Apple: il problema sembra essere già stato risolto, ma comunque è bene fare attenzione

Non è certamente la prima volta che gli utenti Apple vengono colpiti da questo tipo di bug. Nel 2018, ad esempio, una stringa di caratteri in lingua Telugu fu responsabile del crash di migliaia di dispositivi. Non c’è modo di impedire che tali stringhe di caratteri causino arresti anomali. C’è da dire che in questo caso il bug sembra influenzare solo le notifiche, quindi gli utenti Apple potrebbero considerare l’opzione di disattivare le notifiche fino a quando il problema non verrà risolto.

Di solito Apple risolve questi tipi di bug in pochi giorni, quindi probabilmente potresti aspettare poco tempo. MacRumors ha già riferito che alcuni utenti hanno riscontrato che il problema è stato risolto nella seconda beta di iOS 13.4.5.