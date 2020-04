La voglia di vedere nuove serie TV si è fatta sempre più grande grazie all’isolamento che l’intera Italia sta vivendo. Sapere come le sorti dei propri personaggi preferiti si concluderanno o che piega prenderanno spinge ogni giorno migliaia di abbonati a chiedere sui social quando una stagione uscirà piuttosto che un’altra. Davanti a tali domande le risposte sono ben poche: come noto Netflix ha dovuto interrompere molte produzioni per non mettere a rischio staff e cast, però, nonostante tutto, le certezze trapelate dagli showrunner possono rincuorare migliaia di spettatori.

Netflix: tre sorti diverse per tre produzioni diverse

Un chiaro esempio di quali risvolti sta avendo il coronavirus sul produzioni originali Netflix può essere fornito da tre show molto amati dagli abbonati. Partendo da After Life, ad esempio, possiamo informare tutti i nostri lettori e oggi è stata pubblicata la seconda stagione di questa serie TV; girata in tempi antecedenti alla crisi sanitaria, essa è riuscita a vedere una pubblicazione secondo i tempi ufficiali per rincuorare tutto gli amanti della dark comedy.

Passando il testimone a Peaky Blinders possiamo scoprire che questa seconda produzione Britannica, invece, ha subito un blocco non indifferente. Al fine di garantire l’incolumità di staff e cast, le riprese sono state fermate e tutto ciò produrrà inesorabilmente un ritardo nella pubblicazione della sesta stagione. Ciononostante non bisogna demordere poiché gli Shelby torneranno a fare la loro apparsa: d’altronde questo telefilm rappresenta uno dei massimi successi nel Regno Unito.

Vi è poi, infine, Sex Education: capace di aver fatto parlare di sé interi social network, questa serie TV sembra essere al momento in un limbo: sono poche le dichiarazioni effettuate in merito a questa produzione originale di Netflix. Si auspica per l’arrivo di una nuova serie nel corso del 2021, ma purtroppo non possiamo dare conferme ufficiali in merito. Bisognerà, dunque, attendere maggiori direttive.