L’operatore WindTre include tra le sue promozioni alcune tariffe dedicate ai nuovi clienti di fasce d’età ben precise. I clienti aventi età massima 30 anni, ad esempio, hanno a disposizione una promozione scontata a soli 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Si tratta dell’offerta WindTre Young EDU con Easy Pay, la cui attivazione può essere effettuata contattando uno dei rivenditori, che permetterà di ricevere la nuova SIM direttamente a casa.

WindTre Young EDU con Easy Pay: ecco l’offerta per i clienti under 30!

L’offerta WindTre Young EDU con Easy Pay è disponibile a un costo di soli 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi, ma passa a 11,99 euro al mese, dal quarto rinnovo in poi. Trattandosi di un’offerta in versione Easy Pay, è previsto il pagamento della spesa mensile tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.

I clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta hanno la possibilità di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo previsto per l’attivazione è scontato a 6,99 euro, invece di 49,99 euro, ma sarà necessario mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi; ai quali è necessario aggiungere 10,00 euro per la scheda e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

La tariffa include nel prezzo i servizi importanti, quindi:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato Gratuito

Il gestore permette di disattivare i servizi utili in qualsiasi momento, a tal fine sarà sufficiente consultare il sito ufficiale http://www.windtre.it e seguire le indicazioni fornite.