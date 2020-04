Navigare fuori casa ha da sempre richiesto la necessità di avere sul proprio smartphone un abbonamento per le connessioni dati: da oggi in pii, però, questi non saranno più obbligatori. Ottenere un accesso ad internet, infatti, sarà molto più semplice e alla portata di tutti dato che non costerà alcun soldo; in che modo sarà possibile tutto ciò? Attraverso una nuova linea WiFi nazionale.

Istituita per garantire al Paese una svolta verso la smart nation, la nuova rete in diffusione in tutta la nazione consentirà a più tipologie di utenti di ottenere un accesso al mondo online.

WiFi senza limiti: ecco come sarà possibile navigare senza 4G o connessione dati

Al fine di poter navigare in tutta Italia, attualmente le imprese che hanno ottenuto gli appalti stanno procedendo con l’installazione di diverse postazioni hotspot. Con un obiettivo finale che predispone la copertura di circa 7400 comuni italiani, la linea WiFi permetterà di navigare online sia ai cittadini che ai futuri turisti in vacanza.

Per poter accedere alla rete, però, tutti quanti saranno tenuti a rispettare una procedura standard che prevede due fasi principali:

il download dell’applicazione;

la registrazione dei propri dati.

Per ciò che concerne il primo passaggio, segnaliamo che l’app è disponibile sia per i dispositivi Android che iOS ed è totalmente gratuita. Nei confronti della seconda fase, invece, comunichiamo a chi ci legge che la registrazione servirà unicamente ad ottenere de dati di log in con i quali sarà possibile collegarsi alle postazioni hotspot presenti in tutta Italia.

Per conoscere, eventualmente, quelle già attive ecco una mappa aggiornata in tempo reale.