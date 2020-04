WhatsApp: state attenti alla nuova truffa dell'immagine del profilo

L’utilizzo di WhatsApp nell’ultimo periodo è cresciuto esponenzialmente vista la situazione non felice in cui quasi tutto il mondo si trova. Niente paura: i server sono stabili e sostengono il traffico in maniera encomiabile.

La possibilità di avere a che fare con una piattaforma che consente a tutti di tenersi in contatto con i propri cari a distanza è qualcosa che solo 15 anni fa non sarebbe stato possibile. Chiaramente c’erano gli SMS ma ora è tutto diverso, viste le molteplici opportunità. WhatsApp però non è tutto rose e fiori dal momento che anche ora che tutto sembra funzionare alla perfezione, ci sarebbe qualcosa che non va. Molte segnalazioni sono arrivate negli ultimi giorni in merito ad una truffa che gli utenti avrebbero già incontrato diverso tempo fa.

WhatsApp: è tornata di nuovo la truffa dell’immagine del profilo, in questo modo siete minacciati insieme ai vostri contatti

Molti utenti WhatsApp si sono ritrovati all’interno di una truffa che in tanti già conoscevano: quella dell’immagine del profilo. Tanti sono stati i coinvolti, visto che i truffatori non fanno altro che rubare immagini del profilo senza il consenso dei proprietari.

Con le stesse immagini vengono poi creati profili fake con i quali i balordi contattano in seguito le persone in rubrica dei malcapitati. Fingendo di essere i titolari delle immagini del profilo, questi chiederanno ai contatti della rubrica dei derubati di effettuare una ricarica Postepay per un’emergenza, giustificando così anche il nuovo numero di telefono con cui stanno contattando. State quindi estremamente attenti e non fidatevi di richieste del genere.