Vodafone sfida gli altri gestori: ecco le tre Special Minuti fino a 50GB

Provare a battere Vodafone? Un tentativo che hanno fatto in molti ma che non tutti sono riusciti a portare a compimento. La nota azienda colorata di rosso ha scritto la storia della telefonia mobile in Italia e in Europa, grazie alla sua qualità ma non solo.

Le promo risultano quelle più scelte anche per via del servizio clienti, a detta di molti il migliore in circolazione. Ovviamente qualcuno è riuscito nell’impresa, pur partendo tra lo scetticismo di tantissimi addetti ai lavori in un primo momento. Iliad infatti non aveva, secondo molti, le carte in regola per rubare utenti a Vodafone, eppure l’ha fatto. Il gestore colorato di rosso ora però vuole reagire riprendendosi gli utenti con le sue promo migliori.

Vodafone ora ha le idee chiare: la nuova campagna promozionale è stata ideata per recuperare utenti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB