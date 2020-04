Unieuro è superlativa, in questi giorni è stata perfettamente in grado di adeguarsi al periodo che stiamo attraversando, riuscendo ad assecondare le richieste dei consumatori, proponendo in cambio prodotti di altissima qualità ai prezzi migliori mai visti.

Direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, quindi non nei punti vendita sparsi per il territorio, il cliente ha la possibilità di scovare offerte di ogni tipo, legate quindi a tutte le differenti categorie merceologiche. La spedizione è gratis su quasi ogni singolo ordine, sarà infatti necessario spendere almeno 49 euro (anche cumulativo di più prodotti) per ottenerla.

Volantino Unieuro: il rapporto qualità/prezzo è impressionante

Pensare di risparmiare con il volantino Unieuro è davvero più semplice e facile del previsto, a partire dalla fascia bassa del mercato. Gli utenti interessati a prezzi relativamente bassi potranno approfittare ad esempio di uno Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, salendo fino ad uno splendido Huawei Nova 5T alla modica cifra di soli 299 euro (allo stesso modo è importante segnalare anche la presenza di Oppo Reno 2Z a soli 299 euro).

Proseguendo il percorso verso la fascia alta della telefonia mobile non possiamo che raccontarvi di Asus ZenFone 6 in vendita a 399 euro, per finire sul Samsung Galaxy S10 Lite da soli 599 euro. Naturalmente il volantino Unieuro non si ferma qui ed è assolutamente in grado di soddisfare tutte le richieste/pretese dei consumatori pronti a risparmiare, per scoprirlo nel dettaglio aprite questo link.