Stranger Things, Tredici e You: arrivano le nuove puntate su Netflix

Come ben sappiamo, negli ultimi anni Netflix si è fortemente impegnata al fine di produrre serie televisive di grande spessore. Sono molteplici, infatti, i titoli del colosso Americano che hanno riscosso parecchio successo fra gli utenti, tra cui ovviamente Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità in merito.

Stranger Things, Tredici e You: ecco le ultime novità sulle serie TV Netflix

Nel caso di Stranger Things, già da tempo c’è la certezza di una nuova season. Sfortunatamente, però, l’emergenza Coronavirus ha costretto i produttori a sospendere temporaneamente le riprese che, ricordiamo, erano cominciate nei primi giorni di Marzo. Data l’incertezza sulla fine del periodo di quarantena, per il momento non è possibile stabilire con precisione quando verrà rilasciata la quarta stagione della serie amata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Tredici, la serie televisiva teen drama che ha stregato milioni di persone, ci sono delle importanti novità. Dopo il successo ottenuto dalla seconda e dalla terza stagione, infatti, i produttori hanno da poco confermato la quarta stagione. Al momento non è chiaro quando e come verranno rilasciati i nuovi episodi ma, secondo le previsioni, quest’ultima arriverà sul piccolo schermo nel periodo estate/autunno 2020.

Nel caso di You, il thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo, la situazione sembrerebbe essere più confortante. Dopo il successo riscosso dalla seconda stagione, terminata nel mese di Dicembre 2019, i produttori hanno da subito confermato la terza season. Anche in questo caso, come per Stranger Things, le riprese sono state sospese causa del Covid-19 ma, recenti indiscrezioni, confermano che la terza stagione sbarcherà su Netflix entro la fine del 2021.