Sono passati ormai più di 30 anni da quando le prime aziende produttrici di telefoni cellulari lanciarono sul mercato dei modelli iniziali di smartphone. Era la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta e quei telefoni erano considerati alta tecnologia. Dato tutto il tempo che è passato, i dispositivi che allora erano così innovativi, oggi sono diventati dei veri e propri pezzi d’antiquariato, al punto tale che alcuni collezionisti li ricercano e li ritengono di grandissimo valore. Alcuni di questi smartphone valgono di più e altri di meno, fino ad arrivare al valore di migliaia di euro.

Ecco una lista dei telefoni più rari e di maggior valore che girano nel mercato del collezionismo

Motorola DynaTAC 800X

Era il 1984 quando questo modello veniva lanciato sul mercato: si tratta quindi di uno dei più vecchi cellulare esistenti e, per questa ragione, anche uno dei più ricercati. Ne esistono al mondo, soltanto 300.000 e, di questi, i dispositivi ad essere ancora funzionanti sono veramente pochi. Il valore che al momento questo smartphone ha sul mercato è di più di 1000 euro.

iPhone 2G

Questo smartphone non sarà certo uno dei più antichi, ma vale comunque moltissimi soldi pur non essendo risalente al XX secolo. Possedere un smartphone di questi, se funzionante, farebbe salire il suo valore attuale a più di 1000 euro. Per i modelli non funzionanti invece, il valore scende a circa 300 euro.

Mobira Senator

Questo telefono è un po’ diverso dagli altri. Si tratta di uno dei primi prodotti Nokia, risalente al 1981. Non solo ne esistono davvero pochissimi in circolazione, mai più Non si tratta il cellulare tradizionale. Possiamo definirlo come una specie di cabina telefonica portatile.

Altri telefoni di valore, sebbene al di sotto dei mille euro, sono indubbiamente Ericsson T28, il Nokia 8810 e infine il famosissimo Nokia 3310, che è stato uno dei prodotti più venduti in assoluto il mercato dei telefoni cellulari. I prezzi di questi dispositivi vanno dai 40 ai 300 euro in base alle loro condizioni.