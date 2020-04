La lotta contro il Canone Rai continua ormai da tantissimi anni perché ci sono numerose persone che sostengono il suo costo perché non hanno altra scelta. A tal proposito, alcuni hacker hanno approfittato di questa lotta per sviluppare una nuova truffa sempre sotto forma di phishing.

Canone Rai: ecco la truffa ideata da alcuni hacker per raggirare le loro vittime

Un gruppo di cyber criminali hanno avuto l’idea di sviluppare una e-mail sotto il falso mittente della Rai per avvisare le loro vittime di un rimborso del canone così da attirare immediatamente la loro attenzione. Secondo le segnalazioni delle vittime la mail non solo avvisa gli utenti dell’esistenza di questo rimborso, ma indirizza gli utenti su come riceverlo direttamente sul conto corrente tramite un link sottostante.

Cliccando sul link, le vittime sono indirizzate automaticamente ad una pagina web dannosa creata dai truffatori che apparentemente sembra essere una pagina web sicura e ufficiale della RAI. Nella seguente pagina ci sono dei campi vuoti da compilare con le informazioni personali e l’iban su cui accreditare il rimborso, purtroppo gli hacker si impadroniscono delle informazioni inserite non appena le vittime le inviano.

Si tratta dell’ennesimo metodo di phishing con il quale i truffatori cercano di rubare i loro dati personali perché con delle attrezzature all’avanguardia riescono ad effettuare molteplici attacchi come, ad esempio, entrare nel loro conto corrente e svuotarlo.

E’ molto importante utilizzare dei metodi per difendersi da queste truffe e fortunatamente in rete esistono valide soluzioni. Dal proprio Play Store o App Store, infatti, si trovano diversi anti-phishing gratuiti che hanno la funzione di proteggere la propria posta elettronica da queste mail sospette.