In giorni così strani come quelli che stiamo vivendo, fare affidamento ad una buona serie tv potrebbe risultare vitale e, come ci si può immaginare, Netflix fornisce sempre spunti ottimali. Sebbene siano diversi gli show presenti in catalogo, attualmente risultano essere tre i più chiacchierati e tutti per motivazioni differenti. Quali sono? Senza ombra di dubbio Sex Education, Peaky Blinders e After life: tre serie totalmente diverse tra di loro che però hanno saputo conquistare gli abbonati in maniera univoca.

Netflix: ecco le ultime novità in merito a tre show molto amati

Netflix sta avendo qualche problema durante gli ultimi tempi ed il tutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il globo intero. Per ragioni di sicurezza, infatti, molte produzioni sono state messe in pausa così da prevenire che cast e staff potessero contrarre il Covid19. Ciò si tradurrà inevitabilmente in alcuni ritardi che andranno ad inficiare sulle uscite delle nuove stagioni delle serie, sebbene non di tutte.

Peaky Blinders

La sesta stagione di Peaky Blinders sarà una di quelle ad arrivare un po’ più tardi. Anche il Regno Unito ha fermato le riprese per prevenire ogni qual tipo di rischio per l’intera produzione. Gli Shelby torneranno senza ombra di dubbio sul piccolo schermo, ma si faranno attendere un po’ più del solito.

After Life

In attesa delle nuove puntate della banda di Birmingham, gli utenti di Netflix potranno sollazzarsi con la seconda stagione di After Life, in uscita domani 24 aprile. La serie è di genere dark comedy ed ha saputo conquistare l’attenzione di una pluralità di abbonati in poco tempo.

Sex Education

Per ciò che concerne Sex Education, invece, la situazione sembra essere analoga a quanto condiviso per Peaky Blinders. In questo caso, però, le incertezze sono maggiori sebbene ci si aspetta di vedere una nuova stagione nei primi mesi del 2021; per poter fornire maggiori informazioni sarà necessario attendere le direttive di Netflix