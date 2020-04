La Casa di Carta è, e continua ad essere, la rivelazione del 2017. Fin da subito ha rapito il cuore e attirato l’attenzione dei suoi fan, grazie alla trama realizzata su uno schema ricco di analessi e flashback che portano lo spettatore in uno stato di dispersione e curiosità per tutta la durata della serie tv. Siamo giunti alla quarta stagione in un battito di mani, nonostante l’attesa dell’uscita. L’ultima arrivata del 2020 ha suscitato moltissime reazioni da parte dei fan. Vediamo alcune curiosità tra nuovi amori, dubbi, adrenalina e commozione.

La Casa di Carta 4: alcune curiosità sulla stagione appena uscita e le novità sulla quinta e sesta parte

Dal rapporto in bilico di Tokyo e Rio al futuro incerto di Nairobi, passando per la verità su Lisbona e l’inaspettata reazione del Professore, la quarta stagione ci ha emozionati tutti. Essa conserva ancora molte curiosità.

Innanzitutto Tokyo non doveva essere la voce narrante. Infatti il ruolo era stato affidato al Professore ma, far presentare il piano perfetto della rapina alla Zecca di Stato dal suo stesso ideatore, sarebbe risultato troppo egocentrico.

Arturo Román (interpretato da Enrique Arce), ha dichiarato sui social di aver fatto due provini, per due personaggi diversi . Il primo è Arturito, mentre il secondo è il Colonnello Prieto. Egli confida: “All’inizio preferivo il personaggio del colonnello, tanto che quando mi hanno riferito di aver ottenuto la parte di Arturo volevo quasi rinunciare. Per fortuna poi non l’ho fatto!”

Incerto era anche il ruolo di Alba Flores, la quale dichiara: “La prima volta che ho letto la sceneggiatura dei primi due episodi, Nairobi non esisteva. Mi chiamò Alex Pina, mi disse che stava facendo una serie e gli mancava un personaggio femminile e che aveva pensato a me, ma che appunto non aveva ancora scritto il personaggio.”

Queste sono solo alcune delle tante curiosità sull’amata serie tv che, quasi sicuramente, dopo La Casa di Carta 4, tornerà con una quinta e sesta stagione.