Instagram in questi giorni ha capito la situazione di emergenza e ha voluto aiutare tutte le aziende a restare in contatto con community e clienti.

Il noto social ha deciso di condividere diverse soluzioni creative che potranno aiutare ad agire con più determinazione in questo periodo, riuscendo a creare un’interazione autentica proprio con la community e garantendo una comunicazione costante con tutti i clienti direttamente online. Direttamente da questo link potrete ottenere tutti i modelli che vi consentiranno di gestire al meglio la vostra azienda.

Diffondi il tuo messaggio

Al momento la tua azienda è aperta oppure è chiusa? Stai cambiando modello aziendale, condividendo gli articoli a magazzino, offrendo sconti o magari aiutando la tua comunità? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Instagram può aiutarti a raggiungere il tuo pubblico. Le aziende stanno usando Instagram anche per rafforzare il proprio impegno nei confronti della comunità e mostrare il loro interesse e ottimismo in questo periodo di incertezza. Nella didascalia puoi condividere #rilassante per aiutare le persone ad essere ottimiste e ispirarle.

Comunica con i clienti

Instagram Direct è un modo semplice per comunicare direttamente con i clienti, rispondere alle domande e fornire assistenza. Puoi gestire i messaggi di Instagram Direct dalla posta della tua Pagina Facebook (tieni presente che devi prima collegare la tua Pagina Facebook al tuo account Instagram). Forse non hai tempo per rispondere a ogni messaggio che ricevi nella tua posta di Direct, quindi condividi le risposte alle domande più frequenti nel feed o nelle storie. Prova a creare una storia in evidenza con le risposte alle FAQ.

Porta il tuo business online

In un periodo in cui allontanarci fisicamente dalle altre persone è il comportamento migliore, possiamo connetterci tutti insieme online. Porta i tuoi eventi online oppure organizza una sessione di domande e risposte con Instagram Live. Se il tuo punto vendita è chiuso, puoi comunque mostrare i tuoi prodotti o il tuo servizio in una sessione in diretta: considerala un’occasione per mostrare il dietro le quinte ai tuoi clienti. Per raggiungere il maggior numero di spettatori possibile per la tua diretta su Instagram, annunciala nel feed e nelle storie prima di trasmettere in diretta e, al termine, pubblica il tuo video in diretta su Stories in modo che resti visibile per 24 ore.