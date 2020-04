Se hai fatto i salti mortali per acquistare un Galaxy Z Flip, sarai felice di sapere che ora è un dispositivo di visualizzazione video ancor più efficiente. La caratteristica principale di tale dispositivo è il suo pannello flessibile con chiusura a conchiglia. Google sta lanciando un’app YouTube aggiornata per Android che supporta la Modalità Flex dello smartphone pieghevole.

Galaxy Z Flip: l’aggiornamento è entrato già in vigore, ma non tutti potranno sfruttarlo

L’ultimo aggiornamento quindi, si concentra sull’introduzione della Modalità Flex la quale consente di visualizzare i video nella parte superiore dello schermo e di poter usare la metà inferiore per scrivere commenti, leggere la descrizione del video e cercare altri video. Tutto ciò accade chiaramente quando lo smartphone viene messo ad angolo retto.

I video realizzati in orizzontale e in verticale occuperanno tutto lo schermo. I video in 16:9, invece, si posizioneranno al centro della porzione di schermo dedicata e sopra e sotto di esso ci saranno delle bande nere. Samsung inoltre ci tiene a specificare che questo non è solamente un aggiornamento dell’interfaccia utente, ma una riprogettazione dell’applicazione a livello del sistema operativo.

Questa è la dimostrazione reale di quanto Google ci tenga all’evoluzione degli smartphone pieghevoli. Il lancio di questa nuova versione di Youtube sembra essere quindi già partito, anche se probabilmente sarà sfruttato poco dato che non tutti possiedono uno smartphone pieghevole.