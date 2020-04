Una delle funzionalità maggiormente apprezzate dagli utenti è sicuramente la Dark Mode, ovvero quella modalità in cui tutti i bianchi vengono sostituiti dai neri, una opzione generalmente molto apprezzata dal momento che rende l’app più gradevole per la vista e meno energivora.

Le applicazioni che supportano tale modalità infatti, soprattutto nei display AMOLED consumano meno batteria dal momento che i neri sono assoluti.

Tale feature era già stata aggiunta da Facebook a Instagram e dopo una travagliata attesa anche su WahtsApp, a quanto pare il momento di rendere più fashion anche il social network di casa Zuckerberg è giunto.

Dark Mode su iOS

A quanto pare Facebook sarebbe in procinto di inserire la tanto blasonata Dark Mode anche su Facebook, al momento infatti stanno circolando le prime immagini che la inquadrano su iOS.

Da ciò che si vede possiamo notare come la modalità scura che arriverà su Facebook sarà sostanzialmente simile a quelle già viste, infatti avremo che il bianco sarà sostituto da un grigio molto scuro, tendente al nero appunto, con le scritte colorate a contrasto, quindi bianche, con qualche richiamo di blu tipico di Facebook.

Per ciò che concerne le impostazioni, la Dark Mode avrà un menù dedicato, in cui potremo decidere se tenerla sempre accesa o far scegliere all’applicazione in base alle impostazioni di sistema inerenti la modalità notte.

Per ora la modalità rimane in fase di test per pochi tester, a quanto pare arriverà prima su iOS e poi ovviamente anche su dispositivi Android, l’impressione è che non manchi molto al rilascio globale, non resta che attendere il lancio globale dell’aggiornamento dedicato.