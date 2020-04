Expert ne ha per tutti i gusti, all’interno dell’ultimo volantino catapultato sul sito ufficiale dell’azienda, l’utente ha la possibilità di scovare un numero sempre crescente di offerte e di riduzioni di prezzo tra cui scegliere, con l’idea comunque di risparmiare il più possibile, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità generale.

A differenza di campagne promozionali passate, in questo caso l’accesso alle soluzioni descritte è possibile indistintamente dalla provenienza, gli acquisti possono essere completati da casa grazie all’e-commerce aziendale, se proprio con piccole differenze di socio in socio. La consegna è gratuita su ogni ordine effettuato, senza limitazioni particolari.

Volantino Expert: le offerte nascondono grandi sorprese

Le sorprese per i consumatori che decidono di appoggiarsi al volantino Expert non finiscono mai, osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo che apprezzare la presenza di Huawei Y6s a 129 euro, Huawei P30 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy A51 a 319 euro, Huawei P30 a 449 euro, ZenFone Live 6 a 99 euro, Galaxy A40 a 199 euro, Galaxy S10 Lite a 599 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Galaxy A71 a 449 euro.

Se interessati invece al mondo Apple, non dimentichiamo che a partire dal 24 aprile 2020 sarà possibile acquistare ance il nuovo iPhone SE 2020, in questo caso potrete chiamare il vostro negozio Expert di fiducia per chiedere la consegna a casa da parte dell’addetto dello stesso del dispositivo desiderato. Per aiutarvi nella comprensione del volantino Expert, poco sotto potete trovare tutte le pagine della campagna discussa.