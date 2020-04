Una nuova forma di comunicazione e intrattenimento sta prendendo il palcoscenico di Instagram, laddove le video dirette live di qualunque tema guadagnano di continuo il favore del pubblico e si strutturano come una nuova TV.

Il social network dal canto suo aveva già deciso da tempo di potenziare il tool delle stories in diretta, tanto che da mobile presto si passerà a una versione dell’app più professionale su desktop per organizzare dei veri e propri show con tanto di sigle, presentatori e ospiti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dirette Instagram in quarantena: nuova forma di entertainment

Nelle ultime settimane i social network sono diventati di vitale importanza per gli utenti in quarantena e va da sé che persone comuni e influencer, che dall’inizio producevano video per sensibilizzare sull’importanza dello stare a casa, ora stanno prendendo ispirazione da questo nuovo mezzo per creare contenuti innovativi.

Ovviamente il vantaggio di vedere e creare dirette Instagram anche su browser desktop è quello di godere di un display più grande di quello dello smartphone e funzioni più complete. In più le maggiori dimensioni dello schermo hanno fatto sì che il flusso dei commenti alla diretta sia stato posto a fianco del video senza disturbare il frame.

Per ora la versione web vi fa sintonizzare solamente alle dirette altrui e non vi permette di crearne di nuove, ma presto Instagram (sempre un servizio creato e pensato per smartphone) potrà rilasciare un aggiornamento che sblocchi anche la versione desktop. Per ora ha perfettamente senso che ci sia questa limitazione.