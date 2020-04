L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente proposto una nuova offerta della linea ChiamaTutti con tutto incluso a un prezzo davvero molto conveniente.

Tutti i gestori virtuali sono sempre stati presi sottogamba dagli utenti, dato si crede non possano competere con i grandi colossi della telefonia. Non possiamo dire lo stesso di CoopVoce, scopriamo insieme la nuova offerta.

CoopVoce lancia una nuova offerta

L’operatore virtuale ha creato la nuova promozione della linea ChiamaTutti qualche settimana fa. Stiamo ovviamente parlando della nuovissima Top 50, arrivata con lo scopo di dimostrare la forza di questo provider. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il suo prezzo è solamente di 10 euro al mese.

La nuova SIM di CoopVoce ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Per i già clienti il costo di attivazione comprende anche una commissione una tantum di 9 euro, mentre per tutti i nuovi clienti l’attivazione è gratuita. L’offerta in questione è stata lanciata fino al prossimo 13 maggio 2020 ma negli ultimi giorni è stata recentemente prorogata fino al prossimo 31 maggio 2020.

Vi ricordo che la velocità massima di navigazione è di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. L’operatore sta anche pubblicando alcuni post per sponsorizzare la propria offerta. Ecco un esempio: “Con CoopVoce, rimani vicino e connesso alle persone che ami. Scegli TOP 50! Hai tempo fino al 31 maggio 2020 per attivarla“. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.