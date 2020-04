Il canone Rai e il bollo auto sono al centro di una nuova “bufera mediatica”, venutasi a creare di conseguenza alla pubblicazione di una notizia che almeno inizialmente ha generato molto scalpore tra la popolazione, l’abolizione delle due imposte a partire dall’annualità corrente.

Sebbene a tutti gli effetti rappresenti una eventualità molto apprezzata e desiderata dalla maggior parte di noi, è bene ricordare essere una completa fake news, non c’è nulla di vero in quanto avete sentito o captato su tanti siti internet, il bollo auto ed il canone Rai saranno ancora da pagare (come tutti gli anni) anche nel 2020.

Il nostro consiglio è di prestare sempre la massima attenzione a ciò che leggete in rete, indubbiamente il web è una potentissima fonte di informazione, ma purtroppo non sempre viene utilizzata nel miglior modo possibile, ricordatevi di verificare sempre le fonti delle notizie che scovate, potrebbero risparmiarvi brutte sorprese.

Canone Rai e Bollo Auto: ecco chi sono gli esenti

In un mare di negatività spicca però una bella notizia, alcuni utenti possono considerarsi completamente esenti dal Canone Rai, previa presentazione della domanda di esenzione (non di rimborso, come nel caso della truffa che circola in rete) presso l’Agenzia delle Entrate.

I suddetti rientrano in due specifiche categorie, sono in particolare gli over 75 e coloro che hanno effettivamente dichiarato un reddito annuo inferiore ai 7000 euro circa. Come specificato, ricordate che non sarete rimborsati delle rate già versate, ma potrete richiedere l’esenzione dal pagamento delle future. Maggiori dettagli sul sito dell’Agenzia delle Entrate.