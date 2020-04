Le tariffe WindTre riservate ai clienti che procedono con il trasferimento del loro numero dal precedente operatore sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese e permettono di ricevere minuti, SMS e Giga di traffico dati. La più conveniente è la tariffa WindTre Go 50 Top Plus, dedicata ai clienti che effettuano la portabilità dagli operatori virtuali. Altrettanto economica è la WindTre Go 50 Fire Plus, la cui attivazione è riservata ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e PosteMobile.

WindTre: come attivare le due tariffe operator attack trasferendo il numero da Iliad e MVNO!

La promozione dedicata ai clienti che abbandonano i loro operatori virtuali per passare a WindTre è la Go 50 Top Plus, la cui attivazione può essere effettuata tramite il sito ufficiale del gestore, sostenendo una spesa iniziale di 15,99 euro, di cui 10,00 euro sono previsti per la nuova SIM e 5,99 euro per il primo rinnovo anticipato. I clienti che richiedono la tariffa ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Il costo da sostenere per rinnovare la promozione ammonta a soli 5,99 euro al mese e può essere saldato tramite credito residuo.

Trasferendo il numero da Iliad, Fastweb o PosteMobile, invece, si ha la possibilità di richiedere l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus. In questo caso, l’attivazione prevede una spesa di 16,99 euro, di cui 10,00 euro per la nuova SIM e 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato. L’operatore tramite questa permette di ricevere:

Il costo previsto per il rinnovo mensile è pari a 6,99 euro e può essere saldato tramite credito residuo.