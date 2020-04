Grazie al WiFi Gratis nessuno sentirà più la necessità di rinnovare la propria offerta telefonica. Molti hanno pensato di passare al 5G sobbarcandosi le spese di un nuovo smartphone e delle tariffe di nuova generazione il cui costo supera nettamente quello dell’LTE. La soluzione ideale per una connessione illimitata e gratuita passa per un progetto ufficiale avviato lo scorso anno ed ancora in fase di ampliamento per tutte le Regioni in Italia.

L’ecosistema si chiama Piazza WiFi Italia ed ha come finalità la concessione di Internet a tutti secondo nuovi protocolli d’intesa Europea che rimettono in pari il Paese sul fronte dei servizi di rete. Oltre gli hotspot in caffetterie, bar, locali pubblici e stazioni di servizio si potrà contare anche su questo nuovo sistema di accesso al network globale senza spese. Vediamo a che punto siamo.

WiFi Internet Free: gli hotspot arrivano anche nella tua città

Una grande rete libera e gratuita cui si accede mediante una semplice applicazione mobile gratuita e disponibile universalmente per i detentori di dispositivi Android ed iOS. Al momento manca una connessione diretta con i PC ma si rimedia facendo da hotspot con una connessione che garantisce una banda massima di 30 Mbps in download.

Nessun costo, nessun vincolo. Basta accedere alla piattaforma facendo la prima registrazione e memorizzare i dati utente nel telefono. Ogni qualvolta ci sarà un punto Internet disponibile ci si collegherà in automatico in qualsiasi Regione senza dover rifare l’autenticazione.

Si tratta di una rete alternativa che per molti potrebbe significare l’abbandono dell’idea del nuovo network 5G e relativi costi. Tutti gli sviluppi si possono seguire dall’Area Dedicata del sito ufficiale in cui si prospetta anche una mappa con la copertura delle zone di interesse.