La pandemia da Coronavirus ha avuto effetti importanti sulle vite di tutti noi. Una delle conseguenze principale del diffondersi del virus è rappresenta dalla norme di distanziamento sociale che hanno spinto i cittadini italiani ad una quarantena forzata. La distanza fisica tra le persone ha avuto un ulteriore effetto legato a WhatsApp.

WhatsApp, un limite di 15 secondi per l’invio dei video

Non è un mistero che negli ultimi mesi il traffico sulla piattaforma di messaggistica sia aumentato in maniera esponenziale. D’altronde, WhatsApp ha assunto un ruolo preciso di piazza virtuale attraverso cui incontrare amici e parenti in maniera virtuale.

La crescita delle interazioni su WhatsApp ha fatto scattare la preoccupazione tra gli sviluppatori di WhatsApp. Basta pensare che l’argomento è stato toccato anche da Mark Zuckerberg, il quale ha espresso il timore sul possibile crollo dei server. Con un costante aumento del traffico, infatti, i server come in passato potrebbero non reggere al lungo stress.

Ovviamente i tecnici di WhatsApp cercano di giocare in anticipo. Onde evitare ogni tipo di problema per il futuro, la chat ha deciso di applicare un limite per la condivisione dei video. Se sino a qualche settimane fa vi era un limite di 30 secondi, in questi giorni la soglia si è abbassata a soli 15 secondi.

L’obiettivo di questa decisione è quella di alleggerire il carico dei server. In quest’ottica, la soluzione potrebbe però non essere definitiva. Da qui alla prossime settimane, qualora si dovessero verificare delle criticità, non sono da escludere ulteriori restrizioni alla chat.