WhatsApp: aggirate le regole, in chat da invisibili e senza ultimo accesso

Una delle risorse più importanti che gli utenti sanno di avere da diverso tempo e ancor di più in questo periodo è certamente WhatsApp. La piattaforma dedita alla messaggistica permette a tutti di accusare molto meno la mancanza degli affetti più cari. Il coronavirus ha infatti relegato tutte le persone in casa, ma grazie all’utilizzo della piattaforma colorata di verde le distanze sembrano più brevi.

Come tutti ben sanno non ci sono solo messaggi e note vocali, ma anche chiamate e videochiamate di alto livello che permettono di vedere e sentire chiunque in qualsiasi parte del mondo. Ora come ora WhatsApp a pochi rivali, e soprattutto negli ultimi tempi avrebbe allargato il divario con nuovi aggiornamenti molto interessanti. Diversi utenti però lamentano ancora delle problematiche, e vorrebbero un aumento della privacy.

WhatsApp, con la nuova applicazione di terze parti gli utenti possono leggere i messaggi in arrivo senza aprire la piattaforma

La nota app permette a tutti di avere la propria privacy, e sia ben chiaro proprio questo concetto. Gli utenti di WhatsApp possono decidere infatti di mostrare il proprio stato o magari di non aggiornare il proprio ultimo accesso. Il problema è che poi queste informazioni saranno nascoste agli utenti che decideranno di adottare questi provvedimenti. In poche parole se nascondete il vostro ultimo accesso non potrete vedere quello degli altri.

Grazie ad Unseen però tutto sembra più semplice. Si tratta di un’app di terze parti che offre l’opportunità di entrare e leggere tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp. Questo consentirà dunque di non aggiornare l’ultimo accesso sull’app colorata di verde e di non risultare online.