È risaputo che l’ultimo periodo ha intensificato l’attività su smartphone e qualsiasi oggetto che consenta il collegamento con altri utenti. Infatti le persone sono ancor di più dipendenti dei propri dispositivi mobili soprattutto, sui quali non può non esistere WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica è infatti vitale soprattutto in questo periodo, dove le persone risultano rinchiuse all’interno delle proprie mura domestiche.

Chiamate e videochiamate sono davvero il perfetto sostitutivo per avere rapporti con gli affetti personali o in ambito lavorativo. WhatsApp sta provando a sostenere il grande traffico che si sta generando alla meglio, ed infatti i server sono ampiamente a regime. Ultimamente qualche nuovo aggiornamento è arrivato, proprio per sostenere gli utenti contro la battaglia alle fake news. L’obiettivo è infatti quello di tenere tutti al sicuro, ma ora si sta lavorando anche su altri aspetti che potrebbero cambiare a breve.

WhatsApp, sta per arrivare il nuovo aggiornamento che aumenta il limite di partecipanti alle chiamate di gruppo

Come detto, WhatsApp sto provando a fare di tutto pur di migliorare l’esperienza degli utenti durante questo periodo di emergenza. Infatti l’azienda ha disposto un nuovo aggiornamento che renderà possibile la chiamata di gruppo fino a otto partecipanti. E questo dunque il nuovo limite per chiamate e videochiamate all’interno della nota piattaforma di messaggistica.

Finora come tutti ben sanno il limite di partecipanti per le chiamate e le videochiamate di gruppo era fissato a quattro persone. In questo momento sarebbe risultato estremamente penalizzante, visto che miliardi di persone stanno usufruendo ancor di più delle funzioni di WhatsApp. Il nuovo aggiornamento è già in fase di distribuzione, ma per effettuare una chiamata o videochiamata a con otto persone e necessario che tutte abbiano l’ultima versione dell’applicazione.