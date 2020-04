Il volantino MediaWorld è ormai prossimo alla scadenza, solamente oggi gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare sull’acquisto di innumerevoli appartenenti a svariate categorie merceologiche di elettronica generale, tutti raggiungibili direttamente sul sito ufficiale.

L’idea dell’azienda è quella di cercare di offrire sconti sui dispositivi che in questo momento l’utente potrebbe dover utilizzare maggiormente; inoltre, data la consapevole mancanza di denaro nelle tasche di molti di noi, MediaWorld ha anche giustamente pensato di proporre la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi (chiamato Tasso Zero), su tutti gli acquisti superiori ai 199 euro. Come se non bastasse, per compiere un ulteriore passo in avanti verso il consumatore finale, ecco arrivare anche la spedizione gratuita su ogni ordine effettuato (data comunque la necessità di completare gli acquisti solo online).

Volantino MediaWorld: alcuni dei migliori prezzi del momento

Le possibilità d’acquisto incluse all’interno del volantino MediaWorld sono davvero tantissime ed in grado di coprire tutte le categorie merceologiche dell’elettronica generale. Lo smartphone più interessante resta l’Apple iPhone Xs (nella versione da 256GB) acquistabile a 759 euro, ovviamente sbrandizzato.

Gli utenti alla ricerca di un dispositivo smart per la casa possono anche pensare di mettere le mani su un Google Home Mini a soli 29,99 euro, senza dimenticare comunque i device per la “propria salute”, quali sono ad esempio gli smartwatch. In questo caso le offerte si sprecano, troviamo ad esempio Xiaomi Mi Band 4 a 299 euro, passando anche per Huawei Watch GT 2 a 179 euro e altri ancora.

Per godere della campagna di MediaWorld aprite questo link, ma ricordate però che è in scadenza nella giornata odierna.