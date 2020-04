Le novità per gli utenti di TIM nel corso di queste settimane di certo non mancano. Il provider nazionale ha scelto di non puntare esclusivamente sulle promozioni low cost di telefonia, cercando di garantire delle iniziative anche nel campo dell’intrattenimento televisivo.

TIM e Disney+, ecco l’offerta per la nuova piattaforma di streaming

Uno dei migliori servizi di TIM è ovviamente TIMvision. Nel corso di questi mesi, il gestore ha investito sempre più risorse nello sviluppo della sua piattaforma streaming legata a film e serie tv. Ad oggi, TIMvision rappresenta un rivale accreditato per Netflix o Amazon Prime Video.

Anche con TIMvision, l’operatore vuole accumulare sempre più abbonati. In questo senso, la compagnia già dalle prime settimane dell’anno ha messo a punto una partnership molto vantaggiosa con Disney. In base a questo accordo siglato con la casa statunitense, su TIMvision ora è possibile accedere a Disney+ con una relativa offerta commerciale.

Solo i clienti di TIMvision avranno la possibilità di accedere a Disney+ con un prezzo di tutto vantaggio: solo 3 euro al mese invece dei classici 5,99 euro. In aggiunta al costo dimezzato per il rinnovo mensile, chi sceglie di attivare un profilo Disney+ tramite TIM potrà anche ricevere tre mesi di visione completamente a costo zero.

E’ bene ricordare che, anche in assenza di TIMvision, è possibile acquistare un profilo di abbonamento a Disney+. Attraverso questo link gli utenti possono scegliere tra il piano mensile a 5,99 euro o il piano annuale con un costo annuale una tantum di soli 59,99 euro.