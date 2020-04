Fino ad oggi il paradiso dei cultori della privacy si è configurato in Telegram dopo la scoperta dello spionaggio WhatsApp, Ma adesso c’è Signal, una nuova applicazione Android, iOS e PC (Windows, Linux e macOS) che promette privacy totale.

Un’affermazione simile non è soggettiva ma dettata dalle considerazioni di uno dei massimi esperti del settore sicurezza insieme ad un team di profondi conoscitori della crittografia e dell’anonimato in rete. Edward Snowden, tanto per cominciare, la consiglia ben oltre ogni ragionevole dubbio. Ecco di cosa si tratta.

Signal sottrae clienti a Telegram e WhatsApp: è la nuova app perfetta per comunicare in modo riservato

Gli utenti Android ed iOS hanno potuto contare sulla popolarità di WhatsApp e sul fatto che Telegram sia il nuovo paradiso di coloro che intendono condividere pensieri e contenuti in maniera indiscreta. In Italia la morsa delle associazioni del settore editoria si fa sempre più stretta contro Telegram dopo l’avanzare dell’ipotesi chiusura dell’app. Coscienti delle nefandezze Facebook in tema trattamento dati sono in molti a pensare che ci debba essere una valida alternativa sicura che si materializza oggi con la nascita di Signal Android ed iOS. C’è anche per computer in compatibilità con tutti i sistemi operativi oggi disponibili.

Si tratta di un’app che replica le funzionalità delle precedenti aggiungendo un importante strato di sicurezza aggiuntivo. Ci sono le chat segrete a monte del sistema. Rispetto a Telegram, infatti, ogni messaggio viene criptato alla fonte bloccando eventuali hacker. Avviene lo stesso anche per chiamate e video chiamate con cifratura di audio e video.

Non mancano i classici sistemi di condivisione per diffondere foto, audio, note vocali e video senza la preoccupazione di attacchi man-in-the-middle. La politica no-log della società viene promossa dai massimi esperti del settore. Senz’altro una valida alternativa alle proposte più blasonate. Sicuramente da provare.