Quante serie TV avete iniziato e divorato in poche giorni, fino ad ora? Il tempo a disposizione basta e avanza per guardare l’inimmaginabile sulla piattaforma Netflix. Fortunatamente però molte di queste torneranno a breve a stupirci. Ecco quindi quando arriveranno Riverdale, Suburra, Elite e Black Mirror.

Serie TV: quali sono gli aggiornamenti su Riverdale, Suburra, Elite e Black Mirror

Iniziamo con Elite 3. La nuova stagione è arrivata da poche settimane ed ha già ottenuto un successo elevato. I fan pertanto non aspettano altro che la quarta parte che, per fortuna arriverà, ma si stima verso il primo trimestre del 2021. Abbiamo anche una brutta notizia: molti liceali riusciranno ad ottenere il diploma, dunque non li rivedremo in Elite 4. Tra questi potrebbero abbandonare il cast Carla, Lucrecia, Nadia e Valerio (ma nulla è ancora ufficiale).

Parlando dell’amata serie TV Suburra invece, non sappiamo nulla. Nessuno conosce la data d’uscita, neppure il protagonista Alessandro Borghi (che interpreta il personaggio di Aureliano). Egli infatti risponde ai fan con un video-messaggio pubblicato sul suo profilo di Instagram, comunicando appunto che non ci sono ancora notizie. Secondo alcune voci però, la serie potrebbe sorprenderci arrivando da un momento all’altro (circa a fine maggio).

D’altro canto, con Black Mirror abbiamo maggiori sicurezze. La serie tv britannica infatti sembra essere in lavorazione. Nel cast di Black Mirror 6 ci saranno personaggi televisivi molto amati come Miley Cyrus, Anthony Mackie e Andrew Scott.

Per finire, non ci sono buone notizie riguardanti l’uscita di Riverdale, la serie TV ispirata ai personaggi dei fumetti di Archie Comics. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la produzione è stata costretta ad interrompere le riprese.