Porsche ha in progetto di aumentare i veicoli elettrici e tra questi c’è sicuramente la sua Taycan, nella versione meno costosa. Il responsabile di ricerca e sviluppo di Porsche Michael Steiner, in un’intervista a Car Magazine ha dichiarato: “Aggiungeremo una versione a trazione posteriore della Taycan con una batteria più piccola per renderla più accessibile dal punto di vista dei prezzi”

Porsche: la Taycan è solo l’inizio, l’obbiettivo è molto più grande

Il veicolo elettrico strizzerà l’occhio alla Cina, dove le quattro ruote motrici non vanno per la maggiore. La nuova Taycan dovrebbe introdurre versioni simili delle crossover a batteria che verranno successivamente: la Macan a zero emissioni e la Cross Turismo. Il CEO Oliver Blume ha dichiarato: “L’obbiettivo è conquistare entro il 2025 la metà dei clienti con delle vetture elettriche e ibride plug-in“.

Non è stato confermato un prezzo da Steiner, ma si dice che il veicolo sarà più economico della 4S Model da 100.000 dollari. A quanto pare la Taycan costerà anche molto meno dei veicoli top di gamma che partono da 150.000 dollari. Car Magazine prevede che il veicolo sarà disponibile prima in Cina e poi successivamente nel Regno Unito nel 2021.

Molti dei progetti della Casa tedesca sono quelli di diventare uno dei costruttori più autorevoli dell’ambiente nella costruzione di veicoli elettrici. Per raggiungere il livello di altre case automobilistiche del settore, ha deciso di investire 10 miliardi di euro in ricerca e sviluppo.